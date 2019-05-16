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ABD-İngiltere ve teröristleri eğitmek için 'dan hoca yolladı

Koalisyon, silahtan sonra kaleme sarıldı! ABD-İngiltere-; Suriye'deki teröristleri eğitmesi için ve 'dan hoca yolladı.

'Ohal'isyon!
ABD-İngiltere-, Suriye'nin kuzeyine gözünü dikti. 'la mücadeleyi bahane etti. Koalisyon yalanıyla terör örgütü 'ye destek verdi. Ordu kurup, yüzlerce tır silah gönderdi.



Ancak bu da yetmedi! Şimdi de teröristler için okullar inşa etti. ve üniversitelerinde görev yapan önemli hocalar da ders vermek için bölgeye gitti.

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Mus Mus

Siz bekleyin.ABD şerefsizi elini ateşe sokmaz nerede sokmuş ki,maşaları eğitimpüstümüze salacak,bizim gelişmek için cabalarımızı duraksatmak için oyunlarını sürdürecektir.ABD ve AB her zaman ki gibi iyi polis kötü polisi oynamaya devam edecekler.Şimdi ABD havlıyor sonra susacak AB havlamaya başlayacak.Amaç bizi ne kadar yavaşlatırlarsa kendileri için kar.S-400 leri almaktan vazgeçmeyin.Beka deyip durduğunuz işte budur.Ülkemizi savunmada ve bir çok vatan evladının canını kurtaracak S-400 dür.Bundan vazgeçen vatandan vazgecendir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.05.2019 10:10
ihsan ihsan

bunların çekileceği falan yok türkiyeyi oyalıyorklar ilk mümbiçe girelim kaç defa söyledim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.05.2019 09:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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