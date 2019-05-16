ABD-İngiltere-Fransa, Suriye'nin kuzeyine gözünü dikti. DEAŞ'la mücadeleyi bahane etti. Koalisyon yalanıyla terör örgütü YPG'ye destek verdi. Ordu kurup, yüzlerce tır silah gönderdi.
Ancak bu da yetmedi! Şimdi de teröristler için okullar inşa etti. Harvard ve Stanford üniversitelerinde görev yapan önemli hocalar da ders vermek için bölgeye gitti.
Ancak bu da yetmedi! Şimdi de teröristler için okullar inşa etti. Harvard ve Stanford üniversitelerinde görev yapan önemli hocalar da ders vermek için bölgeye gitti.
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Siz bekleyin.ABD şerefsizi elini ateşe sokmaz nerede sokmuş ki,maşaları eğitimpüstümüze salacak,bizim gelişmek için cabalarımızı duraksatmak için oyunlarını sürdürecektir.ABD ve AB her zaman ki gibi iyi polis kötü polisi oynamaya devam edecekler.Şimdi ABD havlıyor sonra susacak AB havlamaya başlayacak.Amaç bizi ne kadar yavaşlatırlarsa kendileri için kar.S-400 leri almaktan vazgeçmeyin.Beka deyip durduğunuz işte budur.Ülkemizi savunmada ve bir çok vatan evladının canını kurtaracak S-400 dür.Bundan vazgeçen vatandan vazgecendir.
bunların çekileceği falan yok türkiyeyi oyalıyorklar ilk mümbiçe girelim kaç defa söyledim
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