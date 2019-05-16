Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimlerinde kullanılacak sandık seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar yapıldığını gördüğünü belirtti. Güven, bu seçimin yeni bir seçim değil, bir yenileme seçimi olduğunu bildirdi. Listelerde herhangi bir güncelleme yapılmayacağını, muhtarlıklarda askıya da çıkmayacağını ifade etti.
KISITLILAR İÇİN UYARI NOTU
"31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacaklar" dedi. Seçmen listesindeki kısıtlıların karşısına "Oy kullanamaz" notu düşüleceğini kaydetti. Seçmenlerin https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/ Yurtiçi Seçmen Sorgulama linkinden bilgilerine ulaşabilecekleri de bildirildi.
ÜÇ ANA SORUŞTURMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de yerel seçimlerde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan çok sayıda soruşturma dosyasını, 3 ana soruşturmada birleştirdi. Savcılık soruşturmalar kapsamında, ilçe seçim kurullarından 3 ilçedeki tüm sandıklara ait verileri istedi. İlçe seçim kurulları, savcılığın istediği bu bilgileri toplam 26 klasör halinde hazırlayarak savcılığa ulaştırdı.
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, oylarının çalındığını belirtiyor.
CHP, Ekrem İmamoğlu için şimdiye kadar 10 milyon lira topladı.
KISITLILAR İÇİN UYARI NOTU
"31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacaklar" dedi. Seçmen listesindeki kısıtlıların karşısına "Oy kullanamaz" notu düşüleceğini kaydetti. Seçmenlerin https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/ Yurtiçi Seçmen Sorgulama linkinden bilgilerine ulaşabilecekleri de bildirildi.
ÜÇ ANA SORUŞTURMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de yerel seçimlerde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan çok sayıda soruşturma dosyasını, 3 ana soruşturmada birleştirdi. Savcılık soruşturmalar kapsamında, ilçe seçim kurullarından 3 ilçedeki tüm sandıklara ait verileri istedi. İlçe seçim kurulları, savcılığın istediği bu bilgileri toplam 26 klasör halinde hazırlayarak savcılığa ulaştırdı.
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, oylarının çalındığını belirtiyor.
CHP, Ekrem İmamoğlu için şimdiye kadar 10 milyon lira topladı.
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