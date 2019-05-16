Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 23 Haziran 'da yapılacak İstanbul yenileme seçimlerinde kullanılacak sandık seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar yapıldığını gördüğünü belirtti. Güven, bu seçimin yeni bir seçim değil, bir yenileme seçimi olduğunu bildirdi.

" dedi.Seçmen listesindeki kısıtlıların karşısına"Oy kullanamaz" notu düşüleceğini kaydetti.SeçmenlerinYurtiçi Seçmen Sorgulama linkindenbilgilerine ulaşabilecekleri de bildirildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de yerel seçimlerde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan çok sayıda soruşturma dosyasını, 3 ana soruşturmada birleştirdi. Savcılık soruşturmalar kapsamında, ilçe seçim kurullarından 3 ilçedeki tüm sandıklara ait verileri istedi. İlçe seçim kurulları, savcılığın istediği bu bilgileri toplam 26 klasör halinde hazırlayarak savcılığa ulaştırdı.AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, oylarının çalındığını belirtiyor.CHP, Ekrem İmamoğlu için şimdiye kadar 10 milyon lira topladı.