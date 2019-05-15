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'nün kasası Ali Çelik Londra'da ortaya çıktı

'nın milyonlarıyla yurt dışına kaçan 'cü Ali Çelik, İngiltere'de yaşıyor.

İngil'bere'!
Takvim, Bank Asya'dan milyonları hortumlayan Ali Çelik'i takibe aldı. Firari 'cünün, Londra'da lüks malikanede yaşadığını ortaya çıkardı.
Örgütün 200 milyon euro'sunu kontrol eden Çelik'in, sık sık Pensilvanya'ya gittiği anlaşıldı. Avrupa'daki finans hareketlerini de yönettiği vurgulandı.



FETÖ'NÜN KASASI LONDRA'DA
ve Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik, FETÖ çatı davasında "Ağırlaştırılmış müebbet hapis"le yargılanıyor.



FETÖ'nün İstanbul'daki kara para aklama merkezi Pinhan Restoran, Ali Çelik'e aitti.
Ali Çelik'in 14 Downes Ct, Londra N21 3PS adresindeki 14 odalı malikanesi 40 milyon TL değerinde...



ABDURRAHMAN ŞİMŞEK / NAZİF KARAMAN

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