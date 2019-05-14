Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Sekreteri Kütahya Saylavı Recep Peker'in CHP Genel Başkanlığı'na yazdığı özel dilekçeyi yayınladı.

MÜSLÜMANLIĞIN DEĞERLERİNE SALDIRI

Recep Peker, 1935 yılında CHP Genel Başkanlığı'na yazdığı yazıda şikayetlerinden bahsetti. CHP'li Peker'in şikayeti Arapça ezan okunmasıydı. Sadece bununla kalmayan Recep Peker yazısında 'Razaman ayında ve Ramazan bayramında salâ vermeyi ve tekbir getirmeyi' gericilik olarak gördüğünü belirten ifadelere de yer verdi.

Daha da ileri giden Recep Peker, ülkenin ileri gidebilmesi ve inkılapları koruması için 'gericilik' diyerek söz ettiği Müslümanlığın değerlerini engellemeye çalıştı. Peker, belirtilen tavırlar içerisinde olan kişi ya da grupların, parti veya hükümete şikayet edilmesi talebinde bulundu.

Peker'in CHP Genel Başkanlığı'na gönderdiği yazıyı Savcı Sayan ise; "Bu millet ne zulümler gördü.. Allah bir daha yaşatmasın... Bir tarafta Fatih'in yolundakiler diğer tarafta bu zulümün temsilcileri... Tercih senin İstanbul, Sen İslam aleminin umudusun.. Sen düşersen Kudüs yetim kalır İstanbul.. Sen Büyüksün, Büyük İstanbul​​" notuyla paylaştı.