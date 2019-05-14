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  • 15.05.2019 01:21
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 02:21

, 'li 'in dilekçesiyle lulara mesaj verdi

31 Mart'taki lerinde yapılan usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla seçimler iptal edildi. AK Parti Belediye Başkanı İstanbulluların 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek olmasından dolayı, bir mesaj yayımladı. 'li 'in 1935'deki dilekçesini ortaya çıkartan Sayan, zulümlerin geri dönmemesi için İstanbullulara çağrıda bulundu. Peker'in CHP 'na gönderdiği yazıyı Savcı Sayan ise; "Bu millet ne zulümler gördü.. Allah bir daha yaşatmasın... Bir tarafta Fatih'in yolundakiler diğer tarafta bu zulümün temsilcileri..." notuyla paylaştı.

İşte CHP zulmünün belgesi!

Belediye Başkanı , Genel Sekreteri Kütahya Saylavı 'in CHP 'na yazdığı özel dilekçeyi yayınladı.

MÜSLÜMANLIĞIN DEĞERLERİNE SALDIRI
Recep Peker, 1935 yılında CHP Genel Başkanlığı'na yazdığı yazıda şikayetlerinden bahsetti. CHP'li Peker'in şikayeti Arapça ezan okunmasıydı. Sadece bununla kalmayan Recep Peker yazısında 'Razaman ayında ve Ramazan bayramında salâ vermeyi ve tekbir getirmeyi' gericilik olarak gördüğünü belirten ifadelere de yer verdi.

Daha da ileri giden Recep Peker, ülkenin ileri gidebilmesi ve inkılapları koruması için 'gericilik' diyerek söz ettiği Müslümanlığın değerlerini engellemeye çalıştı. Peker, belirtilen tavırlar içerisinde olan kişi ya da grupların, parti veya hükümete şikayet edilmesi talebinde bulundu.

Peker'in CHP Genel Başkanlığı'na gönderdiği yazıyı Savcı Sayan ise; "Bu millet ne zulümler gördü.. Allah bir daha yaşatmasın... Bir tarafta Fatih'in yolundakiler diğer tarafta bu zulümün temsilcileri... Tercih senin , Sen İslam aleminin umudusun.. Sen düşersen yetim kalır İstanbul.. Sen Büyüksün, Büyük İstanbul​​" notuyla paylaştı.

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