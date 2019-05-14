Saadet Partisi, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kararını verdi.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Karamollaoğlu yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk kurallarını, kendi içtihatlarını ve teamülleri hiçe sayarak vermiş olduğu İstanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararıyla ülkemiz yeni bir süreçle yeni bir tercihle karşı karşıya bırakılmıştır.

Saadet Partisi olarak bütün çabamız ve ümidimiz bu yeni sürecin Türkiye'nin normalleşmesine vesile olması, kutuplaşmanın ortadan kalkması ve toplumun her kesimini derinden etkileyen ekonomik ve sosyal sıkıntıların giderilmesi içindir.

"VERDİĞİMİZ KARAR TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇMAYA YÖNELİK"

Artık bu seçimde İstanbul 16 milyon değil 82 milyondur. İstanbul Türkiye'nin kalbidir ve İstanbul'un yorulması Türkiye'nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar Türkiye'mizin önünü açmaya yöneliktir.

İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız.

Bu vesile ile yürütülecek seçim kampanyalarında başta adaylar ve siyasi partiler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı üslup ve davranış olarak her zamankinden daha fazla hassas olmaya davet ediyoruz."

Necdet Gökçınar, 31 Mart'taki yerel seçimde 103 bin 300 oy almıştı.