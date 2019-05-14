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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 17:29

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan mesajı

Son dakika! , "Rejimin saldırıları 'nın açık ihlalidir, ruhuna aykırıdır. Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız." dedi.

Dışişleri'nden kritik Suriye mesajı

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile birlikte çektirdiği fotoğrafı kullanarak, "Rejimin saldırıları, 'nın açık ihlalidir ve ruhuna aykırıdır. Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız" ifadesini kullandı.

ANLAŞMAYA YAKINIZ
Çavuşoğlu, İstanbul'da Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heyeti'nin (MYK) Başkanı Nasır Hariri'yi kabul etti.Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "(Suriye'de) Rejimin saldırıları, Soçi Muhtırası'nın açık ihlalidir ve Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız." ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR
Suriye'de rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son iki haftadır aynı yoğunlukta sürüyor.

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