Mağdur Bank!

'Tosun' lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, "Çiftlik Bank" adlı saadet zinciriyle, 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplayıp yurt dışına firar etti. Mağdurlar mahkemeye gitti. 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanık için hesap vakti geldi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşması dün gerçekleşti. Dünkü duruşmada mağdurların dinlenmesine devam edildi. Mağdur Ahmet Sağlam, sisteme toplam 5 bin lira yatırdığını, 2 bin 300 lirasını geri alamadığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi. Sağlam mahkeme başkanına "Bizim mağduriyetimiz giderilecek mi?" sorusunu yöneltti: Hakim ise "O kısmı sanıklara soracaksınız. Biz ceza kısmıyla ilgileniyoruz" yanıtını verdi. Diğer mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını anlatıp, dolandırıcıların ceza almasını istedi.
DERYA KÖSE:
Ev hanımıyım. Kardeşimin tavsiyesiyle sisteme girdim. Çiftlik Bank'a 2017 Kasım ayında 7 bin 600 lira para yatırdım. 2 bin 600 lirasını geri aldım. Şikayetçiyim.
EMSAL AKHAN:
24 bin liramı kaptırdım. Eşimiz dostumuz sisteme girmiş. Açılışlarını izledik. Güven verdi. Bazı sanatçıların da onlara destek verdiğini görünce kandık.
BAYRAM ÖNAL:
Tiyatrocuyum. Ünlü oyuncuların reklamlarında oynadığını gördüm. Güvendim, para yatırdım. 9 bin 700 lira yatırdım. Sadece 800 lirasını geri alabildim. Şikayetçiyim.
BÜŞRA COŞKUN:
Avukatım. İnternette gördüğüm ilanları dikkate alarak sisteme bin lira yatırdım. Bu paranın 359 lirasını aldım. Geri kalanını alamadım.
ALİ ELİBOL:
30 bin liraya yakın para yatırdım. 18 bin lirasını geri alamadım. Zararımın karşılanmasını istiyorum.
AYHAN ODUNCU:
Bahçıvanım. Mehmet Aydın'ı televizyonda görmüştüm. Oğlum bir gün gelip 'Tavuk aldım', bir gün 'İnek aldım' diyordu. Toplam 21 bin lira yatırdık. Kandırıldık.
BARIŞ GÜNAY:
Uçak teknisyeniyim. Sanıklardan Ahmet Furkan Ferman ile okul arkadaşıydım. Furkan'ın beyanıyla sisteme para yatırdım. Sanıklardan şikayetçiyim. Ahmet Furkan dahil.
DAVUT GÜRBÜZ:
Sisteme 150 bin lira yatırdım. 50 bin lirasını geri aldım. 100 bin lira dolandırıldım.
DERYA KÖSE:
Ev hanımıyım. Kardeşimin tavsiyesiyle sisteme girdim. Çiftlik Bank'a 2017 Kasım ayında 7 bin 600 lira para yatırdım. 2 bin 600 lirasını geri aldım. Şikayetçiyim.
EMSAL AKHAN:
24 bin liramı kaptırdım. Eşimiz dostumuz sisteme girmiş. Açılışlarını izledik. Güven verdi. Bazı sanatçıların da onlara destek verdiğini görünce kandık.
BAYRAM ÖNAL:
Tiyatrocuyum. Ünlü oyuncuların reklamlarında oynadığını gördüm. Güvendim, para yatırdım. 9 bin 700 lira yatırdım. Sadece 800 lirasını geri alabildim. Şikayetçiyim.
BÜŞRA COŞKUN:
Avukatım. İnternette gördüğüm ilanları dikkate alarak sisteme bin lira yatırdım. Bu paranın 359 lirasını aldım. Geri kalanını alamadım.
ALİ ELİBOL:
30 bin liraya yakın para yatırdım. 18 bin lirasını geri alamadım. Zararımın karşılanmasını istiyorum.
AYHAN ODUNCU:
Bahçıvanım. Mehmet Aydın'ı televizyonda görmüştüm. Oğlum bir gün gelip 'Tavuk aldım', bir gün 'İnek aldım' diyordu. Toplam 21 bin lira yatırdık. Kandırıldık.
BARIŞ GÜNAY:
Uçak teknisyeniyim. Sanıklardan Ahmet Furkan Ferman ile okul arkadaşıydım. Furkan'ın beyanıyla sisteme para yatırdım. Sanıklardan şikayetçiyim. Ahmet Furkan dahil.
DAVUT GÜRBÜZ:
Sisteme 150 bin lira yatırdım. 50 bin lirasını geri aldım. 100 bin lira dolandırıldım.
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