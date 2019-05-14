Kanunsuz itiraza ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), şaibeyle gündeme gelen İstanbul seçimiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Kurul "sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı" gerekçesiyle İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti. CHP ve İyi Parti de atağa geçti. CHP, İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurusunu gerçekleştirdi. İYİ Parti de aynı talepte bulundu.



YSK, dünkü gündem toplantısında tüm başvuruları ele aldı. Kurul, oybirliği ile iki partinin istemini reddetti. YSK ayrıca İYİ Parti'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde gerçekleşen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki başvurusunu da reddetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zaten farklı bir karar beklemiyorduk. Sandık aynı sandık seçmenler aynı seçmen. Neden kararlar farklı. 16 milyon İstanbullunun vicdanına güveniyorum" açıklamasını yaptı.

