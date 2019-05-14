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Kanunsuz itiraza ret

, ve İYİ Parti’nin inin tümü ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin iptal istemini reddetti...

Kanunsuz itiraza ret

(), şaibeyle gündeme gelen iyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Kurul "sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı" gerekçesiyle İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan Büyükşehir seçimini iptal etti. ve İyi Parti de atağa geçti. CHP, İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurusunu gerçekleştirdi. İYİ Parti de aynı talepte bulundu.

YSK, dünkü gündem toplantısında tüm başvuruları ele aldı. Kurul, oybirliği ile iki partinin istemini reddetti. YSK ayrıca İYİ Parti'nin 'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde gerçekleşen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki başvurusunu da reddetti. CHP Genel Başkanı , "Zaten farklı bir karar beklemiyorduk. Sandık aynı sandık seçmenler aynı seçmen. Neden kararlar farklı. 16 milyon İstanbullunun vicdanına güveniyorum" açıklamasını yaptı.

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