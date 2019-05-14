Hemşehrili kampanya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'da "hemşehri" nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşmesinin ardından CHP yönetimi de 'hemşehri' stratejisiyle seçime hazırlanma kararı aldı. CHP, 80 ilde çalışma grupları oluştururken her grubun İstanbul'daki kendi hemşehri grubunu ikna etmesi kararlaştırıldı. Bahçeli, İstanbul'daki nüfusu 100 bin ve üzerinde olan Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Muş, Elazığ, Bingöl ve Batman kentlerinin il başkanlarıyla görüşecek. İstanbul 1., 2. ve 3. bölgede görevlendirilecek başkanlık divanı üyeleriyle de seçim sürecinde yakın çalışacak il başkanları Doğu ve Güneydoğulu seçmenlerden Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım için oy isteyecek. Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu il başkanlarının yanı sıra Amasya, Çorum, Kayseri, Konya, Çankırı, Yozgat il başkanlarıyla da 23 Mayıs Perşembe günü bir araya gelecek.



YILDIRIM İÇİN SEFERBERLİK BAŞLADI

Bahçeli, İstanbul'da 100 binin üzerinde nüfusu bulunan illerin MHP'li başkanlarıyla bir araya gelecek.