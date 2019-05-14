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'cü hainleri baş tacı etti!

Sözde dostumuz , terör örgütlerini bağrına bastı. 'cü hainleri ise lüks siteleri aratmayan kamplarda barındırdı.

Fetöcity
, 15 Temmuz ihanetinden sonra 'den kaçan 'cüleri baş tacı etti. , BAE ve üzerinden giden firarileri lüks binalara yerleştirdi. '



TAKViM, bu amaçla 50 kamp kurulduğunu tespit etti. Dış güvenliğini Alman istihbaratının sağladığı bu sitelerde FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.



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