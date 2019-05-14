Almanya, 15 Temmuz ihanetinden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri baş tacı etti. Yunanistan, BAE ve Gürcistan üzerinden giden firarileri lüks binalara yerleştirdi. '
TAKViM, bu amaçla 50 kamp kurulduğunu tespit etti. Dış güvenliğini Alman istihbaratının sağladığı bu sitelerde FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.
TAKViM, bu amaçla 50 kamp kurulduğunu tespit etti. Dış güvenliğini Alman istihbaratının sağladığı bu sitelerde FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.
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