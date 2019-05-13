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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 18:11

'dan 'ın Gülağaç ilçesi ile ilgili karar

Son dakika haberine Yüksek Kurulu (), Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi’nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

YSK'dan bir ilçede daha tekrar kararı

31 Mart lerini BBP adayı Ramazan Bozlak kazanmıştı. Ancak itiraz üzerine Bozlak'ın mazbatasını iptaline karar verdi.

YENİ SEÇİM YAPILACAK
Karar sonrası yeni başkan belediye meclisi üyeleri arasından seçilecekti. Ancak tüm belediye meclisi asıl ve yedekleri istifa kararı aldı. Karar sonrası YSK, 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu'nun 29. Maddesine göre, Demirci beldesinde yeni seçim yapılması karar aldı. 60 gün içinde bu beldede yeniden seçim yapılacak.

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