31 Mart'ta yapılan mahalli seçimlerde Kahta mahalle ve köylerden muhtarlığı kazanan 4 muhtarın çeşitli nedenlerden dolayı mazbatası iptal edildi. İlçe Seçim Kuruluna yapılan şikayetler üzerine yapılan soruşturma neticesinde 4 muhtarın mazbatası iptal edildi. Boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran'da tekrar seçim yapılacak.

İŞTE MAZBATASI İPTAL EDİLEN KÖY VE MAHALLELER

Mazbatası iptal edilen köy ve mahalleler şu şekilde:

"Koçtepe Köyü Muhtarı seçilen Abubekir Yılmaz'ın okur yazar olmadığından mazbatasının iptaline,

Turgut Özal Mahallesi muhtarı seçilen Yusuf Süt seçilmeye engel mahkumiyetinin bulunduğundan mazbatasının iptaline, Eskitaş Köyü Muhtarı seçilen Mevlüt Alagöz'ün seçilmeye engel mahkumiyetinin bulunduğundan mazbatasının iptaline, Göçeri Köyü Muhtarı seçilen Mehmet Erdem'in seçilmeye engel mahkumiyetinin bulunduğundan mazbatasının iptaline karar verildi."