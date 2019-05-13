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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 18:31

'ın Kahta ilçesinde 4 ın sı iptal edildi

'ın Kahta ilçesinde yapılan şikayetler üzerine yapılan soruşturma neticesinde 4 ın sı iptal edildi. Boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran’da tekrar seçim yapılacak.

2 Haziran’da tekrar seçim var! Mazbataları iptal edildi

31 Mart'ta yapılan mahalli seçimlerde Kahta mahalle ve köylerden lığı kazanan 4 muhtarın çeşitli nedenlerden dolayı sı iptal edildi. yapılan şikayetler üzerine yapılan soruşturma neticesinde 4 muhtarın mazbatası iptal edildi. Boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran'da tekrar seçim yapılacak.

İŞTE MAZBATASI İPTAL EDİLEN KÖY VE MAHALLELER
Mazbatası iptal edilen köy ve mahalleler şu şekilde:
"Koçtepe seçilen Abubekir Yılmaz'ın okur yazar olmadığından mazbatasının iptaline,
Mahallesi muhtarı seçilen Yusuf Süt seçilmeye engel mahkumiyetinin bulunduğundan mazbatasının iptaline, Eskitaş Köyü Muhtarı seçilen Mevlüt Alagöz'ün seçilmeye engel mahkumiyetinin bulunduğundan mazbatasının iptaline, Göçeri Köyü Muhtarı seçilen 'in seçilmeye engel mahkumiyetinin bulunduğundan mazbatasının iptaline karar verildi."

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