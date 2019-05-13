Ramazan Bayramı tarihi, bayram öncesinde hazırlık yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz sene Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri ile uzun tatiller yapma fırsatı yakalayanlar, bu sene de bayramların hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.