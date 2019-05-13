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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 17:02

tatili vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor

ne zaman başlıyor, ayın kaçında bayram başlıyor soruları şu günlerde sıkça araştırılıyor. 29 gün sürecek olan nın bitişiyle kutlanan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve Ramazan bayramı 1. günü 4 Haziran Salı günü başlayacak.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün?

tarihi, bayram öncesinde hazırlık yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz sene Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri ile uzun tatiller yapma fırsatı yakalayanlar, bu sene de bayramların hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. , ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

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