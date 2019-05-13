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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 18:37

Dışişleri'nden 'a tepkisi

Sözcüsü Hakim Aksoy, " Başmüftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez" dedi.

Türkiye'den Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Sözcüsü Aksoy, Başmüftülüğü'nce düzenlenen iftar yemeğine / mensuplarının davet edilmesine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Aksoy, "Kırgızistan Baş Müftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir" dedi.
Sözcü Aksoy, FETÖ/PDY'nin yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadelenin en temel öncelikleri olduğunu belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi, FETÖ'nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

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