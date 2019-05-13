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  • 13.05.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 18:20

Son dakika... 'de öldürülen 4 teröristten biri

kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğu belirlendi.

Teröre ağır darbe! Biri turuncu listedeydi

Son dakika gelişmesine göre, 'de öldürülen 4 teröristten biri .

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli- Pülümür-Kızılmescit Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda dün 1, bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranan Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir." denildi.

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