Son dakika gelişmesine göre, Tunceli'de öldürülen 4 teröristten biri turuncu listede aranıyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli- Pülümür-Kızılmescit Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda dün 1, bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranan Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir." denildi.