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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 12:38

İl Seçim Kurulu Başkanı olacak

İl Seçim Kurulu Başkanı ’ın emekliliğini istemesi ardından yerine gelecek isim belli oldu. İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi İl Seçim Kurulu Başkanı olacak.

İşte İstanbul’un yeni Seçim Kurulu Başkanı

İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı 9 Mayıs 2019 tarihinde emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na vermişti.

Onun yerine İl Seçim Kurulu Başkanvekili İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapıyordu.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliği istemesi ardından yerine gelecek isim belli oldu. İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi İl seçim kurulu başkanı olacak.

İl Seçim Kurulu'nda üye olarak ise İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Nihal Ancı Koç ile İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapacak. Kurulun yedek üyesi ise İstanbul Aile Hakimi Şükran Yıldız...

Fatiih İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'in İl Seçim Kurulu Başkanı olması sebebiyle yerine ise İstanbul 12 Ağır Ceza Başkanı Nimet Demir gelecek.


SABAH

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