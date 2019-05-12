Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 106 kaçak göçmen yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, Edremit-Gevaş karayolu Gürpınar yol ayrımında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasasında yapılan kontrolde, ülkemize yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 55 Afganistan, 46 Pakistan ve 5 Özbekistan olmak üzere toplam 106 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Yakalanan 106 yabancı uyruklu göçmen işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, kamyon şoförü ise yakalanarak gözaltına alındı.
Van'da yüzden fazla kaçak göçmen yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında Edremit-Gevaş karayolu Gürpınar yol ayrımında 106 kaçak göçmen yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 106 kaçak göçmen yakalandı.
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