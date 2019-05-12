Van'da yüzden fazla kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 106 kaçak göçmen yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, Edremit-Gevaş karayolu Gürpınar yol ayrımında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasasında yapılan kontrolde, ülkemize yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 55 Afganistan, 46 Pakistan ve 5 Özbekistan olmak üzere toplam 106 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Yakalanan 106 yabancı uyruklu göçmen işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, kamyon şoförü ise yakalanarak gözaltına alındı.