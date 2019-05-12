Türk Silahlı Kuvvetlerince, Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemi altında Kırıkhan İlçesine ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere komanda takviyesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırındaki birliklere yeni komanda takviyesi yapıldı.
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