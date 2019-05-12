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  • 13.05.2019 07:42
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 07:42

sınırındaki birliklere komanda takviyesi

'ın Kırıkhan ilçesinden sınırındaki birliklere yeni komanda takviyesi yapıldı.

Komandolar sınıra doğru hareket etti!



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemi altında Kırıkhan İlçesine ulaştı.

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