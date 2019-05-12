Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı





EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Artvin çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KARS 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu





MALATYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık