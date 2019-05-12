Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Artvin çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KARS 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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