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  • 11.05.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 20:15

Tunceli'de 'lı teröristlerle çatışma

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile 'ün Yedisu ilçesi arasında bulunan Kırdım bölgesinde, güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
Tunceli ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırdım bölgesinde 'lı teröristlere yönelik ortak operasyon başlatıldı. Öğle saatlerinde arazide tespit edilen bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

'TESLİM OL' ÇAĞRISINA ATEŞ
Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmanın sürdüğü bildirildi.

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