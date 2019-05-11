Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçtiğimiz salı günü kaybolan Ecrin bebek tüm Türkiye için merak konusu oldu. Müge Anlı programında Ecrin'i arama çalışmaları ile ilgili tüm son dakika bilgileri canlı takip ediliyor. Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, bölgede etkili olan sağanak ve havanın kararması nedeniyle önceki akşam ara verilen arama çalışmalarına devam ediliyor. Minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımıyla aranıyor. İşte Ecrin'i arama çalışmalarında yaşanan son dakika gelişmeleri!

Arama çalışmalarına, Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri ve UMKE katılıyor. AFAD ekipleri, çalışmalarda iz takip köpeği ile kadavra arama köpeği kullanıyor.

'TELEFONDAN ÖĞRENDİM'

İkinci çocuğuna 6 aylık hamile anne Sevcan Kurnaz, salı günü saat 11.00'de rahatsızlanınca eşinin kendisini hastaneye götürdüğünü, kızları Ecrin'i babaannesi ve dedesine bıraktıklarını söyledi. Anne Kurnaz, "Çocuğumun kaybolduğunu telefondan öğrendim. Üç gündür çocuğumu görmedim" dedi.

DEDESİ, BABA DENİZ KURNAZI ARAYARAK HABER VERDİ!

Baba Deniz Kurnaz da babasının kendisini arayıp "kızının kaybolduğunu" söylediğini anlatarak, "Annem Ecrin'i göremeyince, amcasıyla hayvanları otlatmaya gittiği düşünmüş. Akşam kardeşim eve gelince annem Ecrin'i sormuş, kardeşim onunla olmadığını söylemiş. Sonra babam aradı, hemen buraya geldik" diye konuştu. Köye geldiklerinde havanın karardığını, kızını aradıklarını, bulamayınca jandarmaya haber verdiklerini belirten Kurnaz, "Ecrin kapının önünden bir tarafa gitmezdi, etrafta oynayacağı çocuk da yok" ifadesini kullandı.

"GEÇ HABER VERİLDİ"

Kaymakam Kudret Kurnaz ise Ecrin'i bulmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi. Kendilerine kayıp ihbarının geç yapıldığını ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu: "Ecrin'in kaybolduğu saatlerde haber verilseydi bulma şansımız artardı. Ama geç olmasına rağmen tüm ekiplerimizi buraya seferber ettik. Jandarma, Jandarma Komando Timi, AFAD, UMKE ekiplerimiz burada arama çalışmalarını sürdürüyor. Havadan iki drone ile arama yapıyoruz. Sahil Güvenlik'e ait helikopter de havadan arama yapıyor. Köy, Altınkaya Baraj Gölü'ne uzak ama biz her ihtimali değerlendirdik. Botla da arama yapıyoruz."

VATANDAŞLAR BÖLGEDE

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kayıp bilgisi alınır alınmaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanılmıştır. 15 jandarma, 25 komando, 11 AFAD personeli, 1 UMKE ekibi, 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeğiyle arama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca drone, helikopter ve yüzün üzerinde vatandaşımızla da arama çalışmalarına destek verilmektedir."

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Samsun'da kaybolan minik Ecrin'in oyun oynaken son görüntüleri ortaya çıkmıştı.