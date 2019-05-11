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’ kurucusu için hesap vakti

, ‘’ yalanıyla 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon lira toplayıp kaçtı. ‘Tosun’un da aralarında bulunduğu 7’si firari, 11’i tutuklu 48 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hesap vakti
'Tosun' lakabıyla tanınan , son yılların en azılı dolandırıcısı olarak hafızalara kazındı. Kurduğu "" adlı saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdı. 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplayıp yurt dışına kaçtı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıktı. Ancak 'Tosun', bulunamadı. Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 kişi hakkında dava açıldı.

Çiftlik Bank davasının ilk duruşması Anadolu 6. 'nde başladı. Duruşmaya 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mağdur sayısı çok olunca duruşma salonunda yer kalmadı. Duruşma salonunda yeterli yer bulunmadığı gerekçesiyle basın mensupları ile izleyiciler duruşma salonuna alınmadı.




MAĞDURLAR ADLİYEYİ DOLDURDU


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