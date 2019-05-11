'Tosun' lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, son yılların en azılı dolandırıcısı olarak hafızalara kazındı. Kurduğu "Çiftlik Bank" adlı saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdı. 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplayıp yurt dışına kaçtı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıktı. Ancak 'Tosun', bulunamadı. Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 kişi hakkında dava açıldı.
Çiftlik Bank davasının ilk duruşması Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mağdur sayısı çok olunca duruşma salonunda yer kalmadı. Duruşma salonunda yeterli yer bulunmadığı gerekçesiyle basın mensupları ile izleyiciler duruşma salonuna alınmadı.
MAĞDURLAR ADLİYEYİ DOLDURDU
Çiftlik Bank davasının ilk duruşması Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mağdur sayısı çok olunca duruşma salonunda yer kalmadı. Duruşma salonunda yeterli yer bulunmadığı gerekçesiyle basın mensupları ile izleyiciler duruşma salonuna alınmadı.
MAĞDURLAR ADLİYEYİ DOLDURDU
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