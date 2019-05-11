İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal'ın 9 Mayıs 2019 tarihinde emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı 'na verdiği bildirildi. İstanbul İl Seçim Kurulu; 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 7 ilçede başlayan geçersiz oyların sayımını durdurmuş, Yüksek Seçim Kurulu da gece yarısı toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu'nun yasadışı kararını kaldırmıştı.AK Parti'nin itirazı üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verdi, söz konusu ilçelerde geçersiz oyların sayımının yapılmasına başlandı.



KURUL GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMINI DURDURDU!

CHP; 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımının durdurulmasını talep etti. İstanbul İl Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019 tarihinde CHP'nin 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti.

YSK, İSTANBUL İL SEÇİM KURULU'NUN KARARINI KALDIRDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede başlatılan geçersiz oyların yeniden sayılmasını durduran İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasına karar verdi.



SABAH