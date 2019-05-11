İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , Cuma Namazı'nı Üsküdar Hz. Ali Cami'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. " Cumhur İttifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli İstanbul'da kampanyasını sürdürecek. Biz de aynı şekilde bazı ortak programları da gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı. Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerindeki cezalarla ilgili de " İBB ile görüştük, düzeltiliyor. Bundan böyle birinci sınıfa giren ister taksi, ister hafif ticari araç veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti. Yıldırım, bir süre önce ameliyat olan Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gitti. Mesut Yılmaz'a, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra Kavacık'taki çalışma ofisine geçti.