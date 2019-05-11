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Yıldırım müjde
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , Cuma Namazı'nı Üsküdar Hz. Ali Cami'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. " devam ediyor. Sayın Bahçeli İstanbul'da kampanyasını sürdürecek. Biz de aynı şekilde bazı ortak programları da gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı. Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerindeki cezalarla ilgili de " ile görüştük, düzeltiliyor. Bundan böyle birinci sınıfa giren ister taksi, ister hafif ticari araç veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak" ifadelerini kullandı.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti. Yıldırım, bir süre önce ameliyat olan Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gitti. Mesut Yılmaz'a, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra Kavacık'taki çalışma ofisine geçti.

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