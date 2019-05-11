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  • Son Güncelleme: 11.05.2019 14:28

Başkan Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı 'ın annesinin cenazesine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , eski Kağıthane Belediye Başkanı 'ın annesinin cenaze namazına katıldı.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde Cengiz Topel Camisi'nde öğle namazını kılan Erdoğan, ardından 'ın annesi 'ın (87) cenaze namazına katıldı.

Fazlı Kılıç ve yakınları, camide taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile vatandaşlar kıldı.

Cumhurbaşkanı , cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yosma Kılıç'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığında toprağa verildi.

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