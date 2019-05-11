Başkan Erdoğan: Böyle ortaklık olmaz

Başkan Erdoğan, Ankara'da görev yapan büyükelçilere iftar yemeği verdi. Erdoğan, "Müttefiklerimizle ilişkilerimizi müttefikliğin ruhuna yakışır şekilde ilerletmek istiyoruz. Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Zira hem NATO üyesi olacaksın, NATO'da stratejik ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil, böyle ortaklık olmaz" dedi. "AB üyeliği bizim için başında beri stratejik bir dış politika hedefi oldu, olmayı da sürdürmekte. Ama AB hala bize çalım atıyor" ifadesini kullanan Başkan şöyle devam etti: Yakında Suriye'nin sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölgelerini de teröristlerden temizleyeceğiz. 4 milyona yakın sığınmacının evlerine dönmesine imkan sağlayacağız.
BÜYÜK AÇILIŞ
Başkan Erdoğan, 15 bin cemaat kapasiteli Büyük Ankara Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. "Camilerin süsü gençlerdir. Cami merkezli bir hayatı özendirmeliyiz" dedi.
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