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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 10:49

Son dakika: Türkiye-İran sınırında terör saldırısı: 1 asker , 1 asker yaralı

Türkiye- İran sınırındaki 'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker oldu, bir asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırından acı haber: 1 şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde teröristlerce sınırın Dilucu bölgesinde askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 askerden biri oldu.

Yaralı diğer asker ise Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

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