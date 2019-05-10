Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde teröristlerce sınırın Dilucu bölgesinde askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.
Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
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