Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından YSK'nın İstabul hakkındaki kararına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında "Sandığın başındaki görevliden sandıktan çıkan oyun kayıtlara geçirilmesine kadar, her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için YSK tarafından en doğru karar verilmiştir. 23 Haziran'da tekrar Milletimize müracaat edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:
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