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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 10:57

Son dakika: Başkan Erdoğan: en doğru kararı vermiştir

lerinin iptaline ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için tarafından en doğru karar verilmiştir." dedi.

Başkan , Twitter hesabından 'nın İstabul hakkındaki kararına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Sandığın başındaki görevliden sandıktan çıkan oyun kayıtlara geçirilmesine kadar, her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için YSK tarafından en doğru karar verilmiştir. 23 Haziran'da tekrar Milletimize müracaat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

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