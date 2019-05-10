Meriç ilçesinin Serem Köyü'nde jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alıdı. Jandarma karakoluna götürülen E.K., O.B. ve T.A. adlı şüpheliler hakkında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan çeşitli illerde açılan ve halen devam eden davalar ile bu davalar kapsamında verilen yurt dışına çıkış yasakları bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.
Son dakika: 3 PKK'lı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Son dakika... Edirne'nin Meriç ilçesinde, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava bulunan 3 PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
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