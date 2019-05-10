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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 15:05

Son dakika: 3 'lı 'a kaçmak isterken yakalandı

Son dakika... 'nin Meriç ilçesinde, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava bulunan 3 şüphelisi, 'a kaçmak isterken yakalandı.

3 PKK'lı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Meriç ilçesinin Serem Köyü'nde jandarma ekipleri, 'a kaçmak isteyen 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alıdı. Jandarma karakoluna götürülen E.K., O.B. ve T.A. adlı şüpheliler hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan çeşitli illerde açılan ve halen devam eden davalar ile bu davalar kapsamında verilen yurt dışına çıkış yasakları bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.

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