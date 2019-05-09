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Yarısı , diğer yarısı ise 'ya ait yol vatandaşlara ilginç anlar yaşatıyor! Bir dakika arayla tutuyorlar

İki mahallenin ortasından geçen bu yol ve 'u birbirinden ayırıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar 1 dakika arayla açıyor.

Bir kare iki şehir

'un Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile 'nun Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla larını açıyor.

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