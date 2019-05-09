Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü Marmara Denizi olan iki deprem meydana geldi. Saat 18.56'da 3.2 ve saat 19.05'te 3.6 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerde kısa süreli panik yaşandı.

Saat 19.05'te meydana gelen depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 12.6 kilometre olarak açıklandı.