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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 19:29

Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan ! 'da hissedildi

Son dakika... Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde meydana gelen ve 'da da hissedilen kısa süreli bir deprem yaşandı.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü Marmara Denizi olan iki meydana geldi. Saat 18.56'da 3.2 ve saat 19.05'te 3.6 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerde kısa süreli panik yaşandı.

Saat 19.05'te meydana gelen depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 12.6 kilometre olarak açıklandı.

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