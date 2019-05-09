Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz, kızıl renge boyandı. Vatandaşlar denizin büründüğü rengi görünce şaşırırken, uzmanlar denizinin renginin Alg patlaması sebebiyle oluştuğunu açıkladı.

ALG PATLAMASI NEDİR ?

Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç Alg (fitoplankton) türünün; besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokarlar. Bu olaya kızıl akın (red-tide) adı verilmektedir.

Deniz yüzeyinde olduğu gibi kıyılarda da görülen bu renk değişimi bir gemi sızıntısı veya kimyasal bir kirlilik değil, organik atıkların fazlalığından ve artan sıcaklıklardan kaynaklanan biyolojik bir mevsimsel olaydır. Bu konudaki farkındalık her geçen sene biraz daha arttığından vatandaşlarımız da artık bu mevsimsel olayı endişe ile değil ilgiyle karşılamaktadır.