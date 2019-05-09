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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 19:24

kıyılarında yaşanan şaşkınlığa neden oldu

kıyılarında özellikle son yıllarda sıklıkla yaşanan sı diğer bir adla (Red-Tide) Mudanya kıyılarında yaşandı.

Bu görüntü şaşkına çevirdi! Nedeni ise...

'nın Mudanya ilçesinde deniz, kızıl renge boyandı. Vatandaşlar denizin büründüğü rengi görünce şaşırırken, uzmanlar denizinin renginin sı sebebiyle oluştuğunu açıkladı.

ALG PATLAMASI NEDİR ?
Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç Alg (fitoplankton) türünün; besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokarlar. Bu olaya (red-tide) adı verilmektedir.

Deniz yüzeyinde olduğu gibi kıyılarda da görülen bu renk değişimi bir gemi sızıntısı veya kimyasal bir kirlilik değil, organik atıkların fazlalığından ve artan sıcaklıklardan kaynaklanan biyolojik bir mevsimsel olaydır. Bu konudaki farkındalık her geçen sene biraz daha arttığından vatandaşlarımız da artık bu mevsimsel olayı endişe ile değil ilgiyle karşılamaktadır.

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