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  • 09.05.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 21:34

skandal kararını duyurdu

, skandal bir açıklamaya imza atarak 'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinde çalışanlar için tutuklama emri çıkarılması için sona yaklaşıldığını söyledi.

Skandal Türkiye kararını duyurdu: Artık...

Rum Bakan, "İlk tutuklama emirlerinin çıkarılması için son aşamadayız. Ondan sonrası yargının meselesidir" dedi.

Rum tarafında bir etkinlikte konuşan Hristodulidis, Fatih gemisi konusunda tüm bilgilerin mahkemeye sunulduğunu, ilk tutuklama emirlerinin çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDECEĞİZ"
Hristodulidis, Rum yönetimi lideri 'in de Avrupa Birliği nezdinde 'yi şikayet edeceğini söyledi.

ULUSLARARASI TUTUKLAMA EMRİ İÇİN DE GİRİŞİMDE BULUNACAKLAR
Rum yönetiminin, ilk önce Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nde tutuklama kararı çıkaracağı, ardından uluslararası tutuklama emiri alınması için girişim yapacağı belirtildi.

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