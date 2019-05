AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Sanayici ve İş Adamları ile düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"HİLELERİ ORTAYA ÇIKTI, HUKUK YOK DİYE..."

123 tane imzasız ve boş seçim tutanağı var. Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik yapılmıştır. İstanbul'da hileleri ortaya çıktı, hukuk yok diye şimdi bas bas bağırıyorlar. Bu reva mıdır?





"YAPTIĞINIZ İŞ ÇOK AMA ÇOK KUTSALDIR"

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi Köprüsü'nü, Hızlı Treni'i, yolları, trenleri, havalimanlarını yaparken hep kafamdaki düşünce halka hizmet Hak'ka hizmet olmuştur. Bundan sonra da aynı anlayış ve titizlikle milletim bana ne yetki ve görev verirse onu yapmaya gayret edeceğim. Sizler ülkemizin üreten, ülkemizin kalkınması için, refahı için akıl teri, alın teri döken insanlarsınız. Siz ürettiklerinizle ülkemizin refahının daha da artmasına vesile oluyorsunuz. İnsanlara iş, aş sağlıyorsunuz. Yaptığınız iş çok ama çok kutsaldır. Sizleri tebrik ediyorum.

BU MİLLET HER TÜRLÜ OYUNU BOZMASINI BİLMİŞTİR

Önümüzdeki dönemde hep birlikte gayret edeceğiz. Bu seçimler vesilesiyle gördük ki, çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi malesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, bu güne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir, ülkesi ve milleti için birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Ben ülkeme ve milletime güveniyorum. Bu duygu düşüncelerle bir kez daha Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice Ramazanlara, bayramlara ülkemizi, milletimizi ulaştırsın diyorum.