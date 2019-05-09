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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 05:44

'ndan şehit ismine ret, içki ruhsatına onay!

5 Aralık 2016 tarihinde, Beylikdüzü Belediye Meclisi toplantısında, dönemin Beylikdüzü Başkanı 'nun, şehit ismini ısrarla 'ne vermemesine karşın, ortağı olduğu 'ye içki ruhsatı çıkartmak için türlü taklalar attığı belirtilmiş, Ekrem İmamoğlu ve zihniyetinin tezahürleri bir kez daha gözler önüne serilmişti. 'nın tekrar kararının ardından dört koldan saldırıya geçen CHP'lilerin 'den ithal ettiği 'Her şey çok güzel olacak' propagandasına gönderme yapan aklıselim vatandaşlar belediye meclisindeki skandalı izleyince ''Beylikdüzü'nde her şey çok güzelmiş!'' yorumlarını yaptı.


'nin ortağı olan , daha önce kahramanı şehit isminin rant merkezine çevirdiği 'ne verilmesine karşı çıkmış, ortağı olduğu AVM'ye içki ruhsatı alabilmek için elinden ne geliyorsa yapmıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR YORUMU: İSİM ENFLASYONU..!
'nin adayı İmamoğlu, 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu olur' demiş, teklifi komisyona dahi göndermemişti.

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