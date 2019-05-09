

Teras Park AVM'nin ortağı olan Ekrem İmamoğlu, daha önce 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir isminin rant merkezine çevirdiği Anadolu Caddesi'ne verilmesine karşı çıkmış, ortağı olduğu AVM'ye içki ruhsatı alabilmek için elinden ne geliyorsa yapmıştı.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR YORUMU: İSİM ENFLASYONU..!

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu olur' demiş, teklifi komisyona dahi göndermemişti.



