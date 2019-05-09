Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu. Askeri öğrencilere bir konuşma yapan Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib'te Irak'ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de en yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız" dedi.
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