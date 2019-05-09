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Başkan Erdoğan: ’i sizler temizleyeceksiniz

Erdoğan, ’nde askeri öğrencilere böyle hitap etti.



Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu. Askeri öğrencilere bir konuşma yapan Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib'te Irak'ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de en yakın zamanda 'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız" dedi.

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