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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 21:47

'ta düşük yapan bir kadının beze sardıktan sonra toprağa gömdüğü i köpekler buldu

’ın Elbistan ilçesinde düşük yapan bir kadının beze sardıktan sonra toprağa gömdüğü ve yaklaşık 3 aylık olduğu sanılan i köpekler bulup çıkardı.

Kan donduran olay... Beze sarıp toprağa gömmüş

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde Bulvarı üzerindeki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen hamile bir kadın, düşük yaptıktan sonra yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen i, bir beze sardıktan sonra toprağı kazıp gömerek gitti. Birkaç gün önce yaşandığı muhtemel olayın ardından Suriyeli birkaç çocuk, bölgeden geçerken bir sokak köpeğinin yeri kazdığını fark etti.

POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Köpeğin yanında giden Suriyeli çocuklar, cenini fark eder etmez çevredeki vatandaşlara durumu anlattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de cenin üzerinde ve sarıldığı bez ile çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Cenini düşürdüğü tahmin edilen anne adayının kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Bin 500 metre Aqua Youths Erkekler'de 22 dakika 01 saniye ile birinci olan Merkezefendi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı bir şampiyona olduğunu, fakat bitişte sıkıntı yaşadığını belirtti.

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