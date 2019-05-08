Oy için camide Yasin okutan Eyüp Sultan'da "gizlice" namaz kılarak dindarlara şirinlik yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu gerçek yüzü, Ramazan konserlerinde ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe ve Yenikapı alanlarında gerçekleştirilecek olan Ramazan konserlerine vatandaşlar tepki göstermişti.





TERAVİH NAMAZIYLA AYNI SAATTE KONSER!

Geçtiğimiz yıllarda İBB tarafından Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanlarında iftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde değiştirilmişti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİNCE...

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın Ramazan konserlerinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha önce teravih saatlerinde ara verilen etkinliklerin bu yıl tam teravih saatinde başlaması ve etkinliklere çağrılan isimler vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda İBB tarafından Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanlarında iftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde değiştirilmişti.

İMAMOĞLU'NUN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Oy için camide Yasin okuyan, Eyüp Sultan'da "gizlice" namaz kılarak dindarlara şirinlik yapan İmamoğlu'nun bu hamlesi gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştı.