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  • 08.05.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 17:23

İmamoğlu'nun talimatıyla düzenlenen İBB Ramazan konserleri gelen tepkiler üzerine iptal edildi

Her yıl geleneksel olarak (İBB) tarafından Maltepe ve Yenikapı alanlarından etkinlikler gerçekleştiriliyor ancak bu yıl İBB tarafından paylaşılan etkinlik takvimine vatandaşlar "İsimler ve tarz Ramazan'a uygun değil" diyerek tepki göstermişti. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın Ramazan konserlerinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İmamoğlu'nun Ramazan konserleri iptal!

Oy için camide Yasin okutan Eyüp Sultan'da "gizlice" namaz kılarak dindarlara şirinlik yapan CHP'li gerçek yüzü, Ramazan konserlerinde ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe ve Yenikapı alanlarında gerçekleştirilecek olan Ramazan konserlerine vatandaşlar tepki göstermişti.


TERAVİH NAMAZIYLA AYNI SAATTE KONSER!

Geçtiğimiz yıllarda İBB tarafından Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanlarında iftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde değiştirilmişti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİNCE...

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın Ramazan konserlerinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha önce teravih saatlerinde ara verilen etkinliklerin bu yıl tam teravih saatinde başlaması ve etkinliklere çağrılan isimler vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
Geçtiğimiz yıllarda İBB tarafından Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanlarında iftarın hemen sonrasında teravih vaktine kadar Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde enstrümantal, tasavvuf musikisi, ezgi gibi dinletilerle düzenlenen etkinlikler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde değiştirilmişti.

İMAMOĞLU'NUN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI
Oy için camide Yasin okuyan, Eyüp Sultan'da "gizlice" namaz kılarak dindarlara şirinlik yapan İmamoğlu'nun bu hamlesi gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştı.

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