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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 12:43

'nın kararına Almanya'dan akılalmaz tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hesabından 'nın kararı hakkında bir açıklama yaptı.

YSK'nın kararına Almanya'dan akılalmaz tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hesabından Yüksek Seçim Kurulunun () kararı hakkında akılalmaz bir açıklama yaptı.

Maas, "İstanbul'daki seçimin yenilenmesi kararı, bizim için şeffaf değil ve anlaşılmaz. İstanbul'da kimin belediye başkanı olacağına ancak Türk seçmenlerin iradeleri karar verebilir" dedi.

Almanya'nın açıklaması, YSK'nın kararının ardından yabancı devlet düzeyinde yapılmış ilk açıklama olarak kayıtlara geçti.

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