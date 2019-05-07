Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul kararı hakkında akılalmaz bir açıklama yaptı.

Maas, "İstanbul'daki seçimin yenilenmesi kararı, bizim için şeffaf değil ve anlaşılmaz. İstanbul'da kimin belediye başkanı olacağına ancak Türk seçmenlerin iradeleri karar verebilir" dedi.

Almanya'nın açıklaması, YSK'nın kararının ardından yabancı devlet düzeyinde yapılmış ilk açıklama olarak kayıtlara geçti.