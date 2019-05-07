CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından saat 10.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katıldı.
BOYKOT YOK
Toplantıda boykot kararının gündeme geldiği belirtiliyor. PM'de boykot yerine seçime gitme kararı alındı.
Kılıçdaroğlu, YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde de Merkez Yönetim Kurulunu toplamıştı.
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