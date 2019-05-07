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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 12:50

Son dakika: 'den e katılma kararı

PM iptali gündemiyle toplandı. Toplantıda boykot yerine seçime gitme kararı alındı.

CHP'den seçime katılma kararı

Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, 'nun (YSK) İstanbul lerinin yenilenmesi kararının ardından saat 10.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya mazbatası iptal edilen , İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katıldı.

BOYKOT YOK
Toplantıda boykot kararının gündeme geldiği belirtiliyor. PM'de boykot yerine seçime gitme kararı alındı.

Kılıçdaroğlu, YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde de Merkez Yönetim Kurulunu toplamıştı.

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