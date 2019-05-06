Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşküne ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ardından da Başkan Erdoğan geldi. Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünün ardından, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısına başkanlık edecek.