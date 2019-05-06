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-’nin sendika baskısı

HDP-CHP’nin sendika baskısı
AK Parti'den ve 'ye geçen belediyelerde 8 bin 700 çalışan Hakİş Konfederasyonu'na bağlı sendikalardan istifa ettirildi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, işçilerin yasal hakları için hukuksal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. "Bazı büyükşehir belediyeleri işçilere e-mail atarak onları baskı altına almaya çalışıyor" dedi.

Betül USTA

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