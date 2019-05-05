Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak hayatını kaybeden ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun sevenlerine başsağlığı diledi.
Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun."
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