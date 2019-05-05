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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 01:18

Bakan Albayrak'tan 'nun sevenlerine başsağlığı mesajı

, hayatını kaybeden 'nun sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak hayatını kaybeden 'nun sevenlerine başsağlığı diledi.

Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

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