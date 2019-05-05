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  • 05.05.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 15:25

Son dakika: hattında çıktı

Pendik'te altyapı çalışmaları sırasında borusu delindi. Alevlerin yükseldiği olayda 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da korkutan yangın

Pendik'te ekiplerin altyapı çalışmaları sırasında sokakta bulunan borusu delindi. Delikten sızan gazdan çıktı. Olayda 1 kişi çeşitli yerlerinden yanarak, yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

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