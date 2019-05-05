Pendik'te ekiplerin altyapı çalışmaları sırasında sokakta bulunan doğal gaz borusu delindi. Delikten sızan gazdan yangın çıktı. Olayda 1 kişi çeşitli yerlerinden yanarak, yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Son dakika: Doğal gaz hattında yangın çıktı
Pendik'te altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi. Alevlerin yükseldiği olayda 1 kişi yaralandı.
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