Afyonkarahisar Çay ilçesinde yaşayan mülteciye demir ve sopalarla işkence yapıldığı ortaya çıktı. Afganistan kökenli Fazıl Rahman Beghzadeh adlı mülteciye işkence yapan Berat Mustafa Çolak ve Yücel Çankaya'nın tutuklandığı, B.K'nın 18 yaşından küçük olduğu için adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY 24 NİSAN GECESİ YAŞANDI

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 24 Nisan 2019 tarihinde saat 01.00 sıralarında Çay ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kavga olayı meydana geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay mahallinde bulunan Abdul Qader Ataeı arkadaşı Fazıl Rahman Beghzadeh'ın üç kişi tarafından dövüldüğü söyledi.

İŞKENCE YAPTIKTAN SONRA AFGAN MÜLTECİYİ ELİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP ARAZİYE BIRAKMIŞLAR!

Polis; Fazıl Rahman Beghzadeh'e işkence eden Berat Mustafa Çolak (20), Yücel Çankaya (19) ve B.K'yı (13) gözaltına aldı.

Şüpheliler, Afgan şahsı eve götürüp dövdükten sonra elini ve ayaklarını bağlayıp araziye bıraktıklarını söyledi. Tarif edilen arazide Afgan şahıs bulunamadı. İşkenceye maruz kalan mültecinin D-300 karayolu üzerinde farklı bir yerde olduğu tespit edildi ve yaralanan mülteci şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.

Berat Mustafa Çolak (20), Yücel Çankaya (19) ve B.K (13) ifadelerinde olay günü akşam alkol aldıklarını, sokakta Afganları görünce sataştıklarını ve birinin kaçtığını diğerini eve götürüp 'Vatanını neden sattın' diyerek dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp araziye bıraktıklarını itiraf etti

SOPA, DEMİR VE KEMERLE DÖVDÜLER, TÜFEKLE TEHDİT ETTİLER VE ARAZİYE BIRAKTILAR!

Darp edilen Afgan mülteci Fazıl Rahman Beghzadeh tedavisi yapıldıktan sonra alınan ifadesinde; şüpheli şahıslar Berat Mustafa Çolak, Yücel Çankaya ve B.K'nın kendisini sopa, demir ve kemerle dövdüklerini, tüfekle tehdit ettiklerini, sonra da araziye bıraktıklarını söyledi.

İŞKENCE KAYITLARI YÜCEL ÇANKAYA'NIN CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI!

Afgan mülteciye işkence yapan Yücel Çankaya'nın telefonunda işkence görüntülerinin kayıtlarının olduğu tespit edildi. Kayıtlarda; Afgan şahsı sistemli şekilde tekmeyle, tokatla, sopayla, kemerle ve demirle dövdükleri, Afgan şahsa sürekli hakaretler ettikleri ve mağdura hakaretlerini tekrarladıkları tespit edildi. Yücel Çankaya'nın telefonunda telefonda çocuk pornosu dahil değişik içerikli porno videoları olduğu tespit edildi.

BERAT MUSTAFA ÇOLAK VE YÜCEL ÇANKAYA TUTUKLANDI

Berat Mustafa Çolak (20), Yücel Çankaya (19) ve B.K (13) 24 Nisan'da gözaltına alındığı, 25 Nisan'da ise Mustafa Çolak ve Yücel Çankaya'nın tutuklandığı bildirildi. B.K'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç şüphelinin; "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret" suçlarını işlediği ifade edildi. Şüphelilerden Yücel Çankaya'nın, "Müstehcenlik (Çocuk Pornosu) suçunu da işlediği ifade edildi.

CHP'Lİ BOLU BELEDİYESİ MÜLTECİLERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

31 Mart seçimleri öncesi "Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz" diyen CHP'li Tanju Özcan, belediye başkanlığını kazandıktan hemen sonra Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı aşevinden Suriyelilere verilen yemeği kesmişti. Suriyelilere belediyeden ekmek yedirmeyeceğini söyleyen Özcan, Suriyelilere Bolu'da işyeri açma ruhsatı verilmesini de iptal etti.

Kenan Kıran/Sabah