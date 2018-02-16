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'dan sürpriz ziyaret

, bir süredir böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan 'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı , 'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.
Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 16:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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nabi nabi

Adamsın reis adam... Adamın Nirvanaya ulaşmış halisin... tarihler senin gibi bir adamı çok uzun süre yazmayacaktır..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.02.2018 19:46
hercai hercai

Allah sifalar versin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.02.2018 19:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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