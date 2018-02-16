Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.
Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.
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Adamsın reis adam... Adamın Nirvanaya ulaşmış halisin... tarihler senin gibi bir adamı çok uzun süre yazmayacaktır..
Allah sifalar versin.
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