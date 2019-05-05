Eskişehir'de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Eskişehir'de sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Eskişehir Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ESKİŞEHİR'DE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Eskişehir'de sahur vakti (imsak) 04:08 olarak görülüyor. Eskişehir'de saat 04:08'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ESKİŞEHİR'DE İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Eskişehirliler saat 20:03'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:08 05:46 13:00 16:50 20:03 21:34 2 7 Mayıs Salı 04:07 05:45 13:00 16:50 20:04 21:36 3 8 Mayıs Çarşamba 04:05 05:44 12:59 16:51 20:05 21:37 4 9 Mayıs Perşembe 04:03 05:43 12:59 16:51 20:06 21:38 5 10 Mayıs Cuma 04:02 05:42 12:59 16:51 20:07 21:40 6 11 Mayıs Cumartesi 04:00 05:41 12:59 16:51 20:08 21:41 7 12 Mayıs Pazar 03:59 05:40 12:59 16:52 20:09 21:43 8 13 Mayıs Pazartesi 03:57 05:39 12:59 16:52 20:10 21:44 9 14 Mayıs Salı 03:56 05:38 12:59 16:52 20:11 21:46 10 15 Mayıs Çarşamba 03:54 05:37 12:59 16:52 20:12 21:47 11 16 Mayıs Perşembe 03:53 05:36 12:59 16:53 20:13 21:48 12 17 Mayıs Cuma 03:52 05:35 12:59 16:53 20:14 21:50 13 18 Mayıs Cumartesi 03:50 05:34 12:59 16:53 20:15 21:51 14 19 Mayıs Pazar 03:49 05:33 12:59 16:53 20:15 21:53 15 20 Mayıs Pazartesi 03:47 05:33 12:59 16:54 20:16 21:54 16 21 Mayıs Salı 03:46 05:32 13:00 16:54 20:17 21:55 17 22 Mayıs Çarşamba 03:45 05:31 13:00 16:54 20:18 21:57 18 23 Mayıs Perşembe 03:44 05:30 13:00 16:54 20:19 21:58 19 24 Mayıs Cuma 03:43 05:30 13:00 16:55 20:20 21:59 20 25 Mayıs Cumartesi 03:41 05:29 13:00 16:55 20:21 22:00 21 26 Mayıs Pazar 03:40 05:28 13:00 16:55 20:22 22:02 22 27 Mayıs Pazartesi 03:39 05:28 13:00 16:56 20:22 22:03 23 28 Mayıs Salı 03:38 05:27 13:00 16:56 20:23 22:04 24 29 Mayıs Çarşamba 03:37 05:27 13:00 16:56 20:24 22:05 25 30 Mayıs Perşembe 03:36 05:26 13:00 16:56 20:25 22:06 26 31 Mayıs Cuma 03:35 05:26 13:01 16:57 20:25 22:08 27 1 Haziran Cumartesi 03:34 05:25 13:01 16:57 20:26 22:09 28 2 Haziran Pazar 03:34 05:25 13:01 16:57 20:27 22:10 29 3 Haziran Pazartesi 03:33 05:24 13:01 16:57 20:28 22:11

RAMAZAN HURMA SATICILARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma satışlarında büyük bir artış yaşanıyor.

Ramazan alışverişi için mağazaları dolduran vatandaşlar esnafın yüzünü güldürüyor. Ramazan ayının getirdiği bu canlanmada en çok rağbet gören ürünlerin başında ise hurma geliyor. Rahat bir Ramazan geçirmek isteyen vatandaşlar hurmanın yanı sıra hoşaflık ürünlere de büyük ilgi gösteriyor.

27 yıldır helva işiyle meşgul olduğunu belirten belirten Mehmet Uzungel "365 gün boyunca hurma satıyoruz ama tabi Ramazan'ın gelmesiyle hurma satışı yoğunlaşıyor. Yıl içinde sattığımız hurmaların yaklaşık yüzde 80'i Ramazan ayında oluyor, yüzde 10 yüzde 20 kadarı da yılın geri kalanında satılıyor. Hurmaların hepsi dışarıdan geliyor, dövize bağlı, dövizin şu zamandaki durumundan dolayı nispeten fiyatlar etkilendi. Ama hurmanın miladı 2-3 yıl olduğu için, geçen senelerden kalma mahsullerin fiyatlarında fazla bir değişiklik olmadı ama yeni gelen ürünlerde dövizden dolayı değişiklik oldu. Mesela geçen sene 30'a sattığımız ürün bu sene yaklaşık 40-50 civarında" şeklinde konuştu.