Çorum'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Çorum'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Çorum Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ÇORUM'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Çorum'da sahur vakti (imsak) 03:47 olarak görülüyor. Çorum'da saat 03:47'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ÇORUM'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Çorumlular saat 19:47'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ÇORUM RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:47 05:27 12:42 16:34 19:47 21:20 2 7 Mayıs Salı 03:45 05:26 12:42 16:34 19:48 21:21 3 8 Mayıs Çarşamba 03:44 05:25 12:42 16:34 19:49 21:23 4 9 Mayıs Perşembe 03:42 05:23 12:42 16:34 19:50 21:24 5 10 Mayıs Cuma 03:40 05:22 12:42 16:35 19:51 21:26 6 11 Mayıs Cumartesi 03:39 05:21 12:42 16:35 19:52 21:27 7 12 Mayıs Pazar 03:37 05:20 12:42 16:35 19:53 21:29 8 13 Mayıs Pazartesi 03:35 05:19 12:42 16:35 19:54 21:30 9 14 Mayıs Salı 03:34 05:18 12:42 16:36 19:55 21:32 10 15 Mayıs Çarşamba 03:32 05:17 12:42 16:36 19:56 21:33 11 16 Mayıs Perşembe 03:31 05:16 12:42 16:36 19:57 21:35 12 17 Mayıs Cuma 03:29 05:15 12:42 16:37 19:58 21:36 13 18 Mayıs Cumartesi 03:28 05:14 12:42 16:37 19:59 21:38 14 19 Mayıs Pazar 03:27 05:14 12:42 16:37 20:00 21:39 15 20 Mayıs Pazartesi 03:25 05:13 12:42 16:37 20:01 21:40 16 21 Mayıs Salı 03:24 05:12 12:42 16:38 20:02 21:42 17 22 Mayıs Çarşamba 03:23 05:11 12:42 16:38 20:03 21:43 18 23 Mayıs Perşembe 03:21 05:10 12:42 16:38 20:03 21:45 19 24 Mayıs Cuma 03:20 05:10 12:42 16:38 20:04 21:46 20 25 Mayıs Cumartesi 03:19 05:09 12:42 16:39 20:05 21:47 21 26 Mayıs Pazar 03:18 05:08 12:42 16:39 20:06 21:49 22 27 Mayıs Pazartesi 03:16 05:08 12:42 16:39 20:07 21:50 23 28 Mayıs Salı 03:15 05:07 12:42 16:40 20:08 21:51 24 29 Mayıs Çarşamba 03:14 05:07 12:43 16:40 20:09 21:52 25 30 Mayıs Perşembe 03:13 05:06 12:43 16:40 20:09 21:54 26 31 Mayıs Cuma 03:12 05:06 12:43 16:40 20:10 21:55 27 1 Haziran Cumartesi 03:11 05:05 12:43 16:41 20:11 21:56 28 2 Haziran Pazar 03:11 05:05 12:43 16:41 20:12 21:57 29 3 Haziran Pazartesi 03:10 05:04 12:43 16:41 20:12 21:58

ÇORUM'DA CAMİLER RAMAZAN'A HAZIRLANIYOR

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik alanında Çorum Belediyesinin güzel işler yaptığını, bu alanda yapılan çalışmaları toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde artıracaklarını ifade etti.

Belediyenin öncelikli hizmet alanların birinin de temizlik hizmetleri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İbadethaneler bizim için önemli. Dinimiz bize temiz olmayı emrediyor. Biz de bu temizlikle hizmetlerimizi ramazan ayında daha da çeşitlendiriyoruz. Camilerimizin temizliği de bunlardan bir tanesi. Ramazan öncesinde camilerimizi temizlemeye başladık. Cami temizliği projemiz ilimizdeki 89 cami, 1 cem evi, 18 Kur'an Kursu ve 31 mescitlerimizin temizliği ile devam ediyor. Bu temizlik çerçevesinde, cami duvarları siliniyor, kenar, köşe ve tavanlarda oluşan örümcek ağları ve tozlar alınıyor. Ardından mihrap, minber, cam ve pencereler, kalorifer petekleri, ayakkabılık ve avizeler temizleniyor. Beytullah'ın şubesi olan camilerimizi pırıl pırıl yapmak için çalışıyoruz, inşallah merkezi camilerimizi temizleyip Ramazan ayına hazır hale getireceğiz" dedi.

Cami cemaati belediyenin camilere yönelik peyzaj düzenlemesi. tuvalet temizliği ve detaylı iç temizliğinin yapılması suretiyle götürdüğü hizmetlerden oldukça memnun.