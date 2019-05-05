Çankırı'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Çankırı'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Çankırı* Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ÇANKIRI'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Çankırı'da sahur vakti (imsak) 03:52 olarak görülüyor. Çankırı'da saat 03:52'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ÇANKIRI'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Çankırılılar saat 19:52'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ÇANKIRI RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:52 05:32 12:47 16:39 19:52 21:25 2 7 Mayıs Salı 03:50 05:31 12:47 16:39 19:53 21:27 3 8 Mayıs Çarşamba 03:49 05:30 12:47 16:39 19:54 21:28 4 9 Mayıs Perşembe 03:47 05:29 12:47 16:40 19:55 21:30 5 10 Mayıs Cuma 03:45 05:28 12:47 16:40 19:56 21:31 6 11 Mayıs Cumartesi 03:44 05:26 12:47 16:40 19:57 21:33 7 12 Mayıs Pazar 03:42 05:25 12:47 16:41 19:58 21:34 8 13 Mayıs Pazartesi 03:41 05:24 12:47 16:41 19:59 21:36 9 14 Mayıs Salı 03:39 05:23 12:47 16:41 20:00 21:37 10 15 Mayıs Çarşamba 03:38 05:22 12:47 16:41 20:01 21:39 11 16 Mayıs Perşembe 03:36 05:21 12:47 16:42 20:02 21:40 12 17 Mayıs Cuma 03:35 05:21 12:47 16:42 20:03 21:42 13 18 Mayıs Cumartesi 03:33 05:20 12:47 16:42 20:04 21:43 14 19 Mayıs Pazar 03:32 05:19 12:47 16:42 20:05 21:45 15 20 Mayıs Pazartesi 03:30 05:18 12:47 16:43 20:06 21:46 16 21 Mayıs Salı 03:29 05:17 12:47 16:43 20:07 21:47 17 22 Mayıs Çarşamba 03:28 05:16 12:47 16:43 20:08 21:49 18 23 Mayıs Perşembe 03:26 05:16 12:47 16:44 20:09 21:50 19 24 Mayıs Cuma 03:25 05:15 12:47 16:44 20:10 21:52 20 25 Mayıs Cumartesi 03:24 05:14 12:47 16:44 20:11 21:53 21 26 Mayıs Pazar 03:23 05:14 12:48 16:44 20:12 21:54 22 27 Mayıs Pazartesi 03:22 05:13 12:48 16:45 20:12 21:55 23 28 Mayıs Salı 03:20 05:12 12:48 16:45 20:13 21:57 24 29 Mayıs Çarşamba 03:19 05:12 12:48 16:45 20:14 21:58 25 30 Mayıs Perşembe 03:18 05:11 12:48 16:45 20:15 21:59 26 31 Mayıs Cuma 03:17 05:11 12:48 16:46 20:16 22:00 27 1 Haziran Cumartesi 03:16 05:10 12:48 16:46 20:16 22:02 28 2 Haziran Pazar 03:16 05:10 12:48 16:46 20:17 22:03 29 3 Haziran Pazartesi 03:15 05:09 12:49 16:47 20:18 22:04

GELENEKSEL GECEYİ YAŞATTILAR

Çankırı'da Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından geleneksel müzikli eğlence programı düzenlendi.

Eski dönemlerde Ramazan aylarında düzenlenen geleneksel halk oyunlarını Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edildi. Program kapsamında çeşitli gösteriler yapıldı. Aşık ile Maşuk, Muhteşem Süleyman Kızıl Elma'ya ulaştı, Akkız Hastalara Şifa Dertlilere Deva Oluyor gibi birçok oyun sergilendi.

Katılımcılara hoş bir anı yaşatan Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü yaptığı açıklamada, "Geleneksel Ramazan eğlencelerimizi bir müzikal program halinde Çankırı halkı ile buluşturduk. Meddah, Akkız Efsanesi, Kıssadan Hisse, Aşıkla Maşuk, Lüküs Hayat, Evlilik Düellosu, Ramazan davulcuları, koro ve orkestranın buluşması ile muhteşem bir geleneksel gece yaşanıldı" dedi.