Çanakkale sahur ve iftar vakti: 6 Mayıs Çanakkale için ilk imsak saat kaçta? 2019 Çanakkale Ramazan imsakiyesi

Çanakkale'de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Çanakkale'de sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Çanakkale Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ÇANAKKALE'DE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Çanakkale'de sahur vakti (imsak) 04:23 olarak görülüyor. Çanakkale'de saat 04:23'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ÇANAKKALE'DE İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Çanakkaleliler saat 20:20'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ÇANAKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:23 06:02 13:16 17:07 20:20 21:52 2 7 Mayıs Salı 04:21 06:01 13:16 17:07 20:21 21:54 3 8 Mayıs Çarşamba 04:20 06:00 13:16 17:08 20:22 21:55 4 9 Mayıs Perşembe 04:18 05:59 13:16 17:08 20:23 21:57 5 10 Mayıs Cuma 04:16 05:57 13:16 17:08 20:24 21:58 6 11 Mayıs Cumartesi 04:15 05:56 13:16 17:08 20:25 22:00 7 12 Mayıs Pazar 04:13 05:55 13:16 17:09 20:26 22:01 8 13 Mayıs Pazartesi 04:12 05:54 13:16 17:09 20:27 22:02 9 14 Mayıs Salı 04:10 05:53 13:16 17:09 20:28 22:04 10 15 Mayıs Çarşamba 04:09 05:52 13:16 17:10 20:29 22:05 11 16 Mayıs Perşembe 04:07 05:51 13:16 17:10 20:30 22:07 12 17 Mayıs Cuma 04:06 05:51 13:16 17:10 20:31 22:08 13 18 Mayıs Cumartesi 04:05 05:50 13:16 17:10 20:32 22:10 14 19 Mayıs Pazar 04:03 05:49 13:16 17:11 20:33 22:11 15 20 Mayıs Pazartesi 04:02 05:48 13:16 17:11 20:34 22:12 16 21 Mayıs Salı 04:00 05:47 13:16 17:11 20:35 22:14 17 22 Mayıs Çarşamba 03:59 05:46 13:16 17:11 20:36 22:15 18 23 Mayıs Perşembe 03:58 05:46 13:16 17:12 20:36 22:16 19 24 Mayıs Cuma 03:57 05:45 13:16 17:12 20:37 22:18 20 25 Mayıs Cumartesi 03:56 05:44 13:16 17:12 20:38 22:19 21 26 Mayıs Pazar 03:54 05:44 13:16 17:12 20:39 22:20 22 27 Mayıs Pazartesi 03:53 05:43 13:16 17:13 20:40 22:22 23 28 Mayıs Salı 03:52 05:43 13:17 17:13 20:41 22:23 24 29 Mayıs Çarşamba 03:51 05:42 13:17 17:13 20:42 22:24 25 30 Mayıs Perşembe 03:50 05:41 13:17 17:13 20:42 22:25 26 31 Mayıs Cuma 03:49 05:41 13:17 17:14 20:43 22:26 27 1 Haziran Cumartesi 03:48 05:40 13:17 17:14 20:44 22:28 28 2 Haziran Pazar 03:48 05:40 13:17 17:14 20:45 22:29 29 3 Haziran Pazartesi 03:47 05:40 13:17 17:15 20:45 22:30

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Orucun en önemli şartlarından olan niyet, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tekrar tartışma konusu haline geldi. Peki sahur vakti içilen son bardak suyun ardından nasıl niyet edilmesi gerekiyor?

Farz olan oruçlarda şafak sökmeden niyet etmek farzdır. Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi Vesellem, "Fecirden önce oruca niyetlenmiyenin orucu yoktur" buyurmaktadır. Yine "Oruca geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur" buyurmaktadır.

Niyetin yeri kalptir. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesellem ve Ashab'ından niyetlerini dil ile söyledikleri asla nakledilmemiştir.

Niyet zamanı itibariyle oruçlar ikiye ayrılır:

1- Akşamdan itibaren gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar:

Bunlar Ramazan ayında tutulan, belirli günlerde tutulması için adanan oruçlar ile nafile olarak tutulan oruçlardır.

Bu oruçlara geceleyin imsak vaktinden önce niyet edilebileceği gibi gündüz kuşluk vaktine kadar da niyet edilebilir. Ancak gece niyet etmek daha faziletlidir.

Gündüz oruca niyetin caiz olması, imsaktan sonra bir şey yemeyip içmemeye ve orucu bozan bir iş yapmamaya bağlıdır. Eğer oruca aykırı bir şey yapılmış ise gündüz niyet caiz olmaz.

2- İmsak vaktinden önce geceleyin niyet edilebilen oruçlar:



Bunlar da; Ramazan ayında tutulamayıp başka zamanda kaza edilen Ramazan oruçları ile her çeşit keffaret oruçları, başlanıpta bozulan nafile oruçların kazası ve mutlak olarak adanan (zamanı belirlenmeyen) oruçlardır.

Bu oruçlar için belirlenen bir vakit olmadığından bunlar için imsaktan önce geceleyin niyet etmek lazımdır. Bu oruçlara tan yeri ağırdıktan yani imsak vakti geçtikten sonra niyet edilmez.



Ramazan orucuna akşamdan itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Şöyle ki: Normal olarak oruca sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Ancak sahurda uyanamayıp yeme içme zamanının bittiği imsak vaktinden sonra kalkan bir kimse, güneş doğmuş olsa bile, kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir şey yapmasın.



Niyet esasen kalb ile olur. Yani geceleyin, yarın oruç tutacağını kalbinden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Oruç tutmak düşüncesi ile sahur yemeğine kalkan kimsenin bu düşüncesi de niyettir. Oruca kalb ile niyet etmek yeterlidir. Ancak kalb ile yapılan bu niyeti dil ile söylemek daha iyidir. Bu sebeple oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli hem de dil ile: "Niyet ettim Ramazan-ı Şerif'in yarınki orucuna" demelidir.



Her günün orucuna ayrı niyet etmek gerekir.

Ayrıca sahura kalkmak istemeyen bir kimse akşamdan sonra yarının orucuna niyet edebilir, geceleyin kalkıp tekrar niyet etmesi gerekmez.

ORUÇTA NİYETİN HÜKMÜ NEDİR?

İbâdet niyet ile olacağı için oruç ibâdetinde de niyet şarttır. Niyet, asıl insanın kalbindedir. Yarın oruç tutacağını bilmek ve içinden geçirmektir. Dil ile söylemek ise, şart olmamakla beraber sünnettir. Gece sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLMELİDİR?

Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve nâfile oruçlara; akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucunun kazası ile vakti belirtilmemiş adak orucuna, nâfile olarak başlanıp bozulmuş oruçların kazâsına ve keffâret oruçlarına niyet ise, akşamdan itibaren imsâk vaktine kadar yapılır. Bu vakitten sonra yapılan niyetle bu oruçlar sahih olmaz. Şâfiîlere göre, nâfile oruç için, güneş batana kadar niyet câizdir. Yeter ki niyete kadar orucu bozucu birşey yapılmasın.

-Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet ettiği halde, imsâk vaktinden önce bu niyetinden dönse, bu dönme sahihtir.

-Ramazan-ı şerîfin her günü için ayrı niyet lâzımdır. Çünkü araya geceler girmekte ve her günün orucu, ayrı bir ibâdet sayılmaktadır.

-Bir kazâ orucuna güneşin doğuşundan sonra niyet edilse, o oruç kazâ yerine geçmez, nâfile oruç tutulmuş olur. Kazâ oruçlarına mutlaka imsâk vaktinden önce niyet edilmesi şarttır.

-Bir kadın, henüz hayız hâlinde iken geceden oruca niyet etse, imsâk vaktinden evvel de hayız hâlinden çıksa, niyeti sahih olur, oruç tutması gerekir.